Erce Kardeşler: Şampiyonluğun favorisi biziz

Sezon başında Altınordu’dan Trabzonspor’a transfer olan Erce Kardeşler, Uğurcan Çakır’ın forma giymediği 10 resmi maçta bordo-mavili takımın kalesini korudu. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında bordo-mavili formayı giyen genç kaleci, başarılı bir performans sergiledi.
Süper Lig’de pandemi öncesi şampiyonluk yolunda önemli bir hava yakaladıklarını belirten Kardeşler, "Futbol tarihinde bir ilk yaşıyoruz. Korona virüs öncesi işler bizim için çok iyi gidiyordu. Önemli bir hava yakalamıştık. Kupanın bir ucundan tutmuştuk. Kalan 8 maçı heyecanla bekliyoruz. Maçların kısır geçeceğini düşünüyorum. Daha çok gol atan, akıllı oynayan kazanacaktır" ifadelerini kullandı.
Şampiyonluğun en büyük favorinin kendileri olduğunu sözlerine ekleyen Erce Kardeşler, "Çok iyi çalışıyoruz. İdmanlar inanılmaz sert geçiyor. Herkes kazanmak istiyor. Kimsenin kaybetmeye tahammülü yok. Bu bizim için büyük bir avantaj olacak. Takımın bir kupa ile tatmin olacağını sanmıyorum. Herkes iki kupayı birden istiyor. Ben bunu herkesin yüzünde görebiliyorum. Hocalarımız ve başkanımız ile birlikte yönetimimizde bu konuda bize inanılmaz destek oluyor. İnşallah sonunu getireceğiz" şeklinde konuştu.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Atletico Madrid'in Landry N'Guemo ve Bernard Mensah'ın bonservis sorunu sebebiyle kendilerini FIFA'ya şikayet ettiğini ve transfer yasağı cezası alabileceklerini söyledi.
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın birkaç yıldır kadrosuna katabilmek için uğraş verdiği Trezeguet için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Başarılı futbolcunun menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun 8 milyon Euro'luk bonservis bedelini 6 milyon Euro'ya çekmeye çalışıyor.
Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.
Bülent Uygun'un eski takımı Al Gharafa, Galatasaray'a Sofiane Feghouli transferi için kulüp tarihinin rekoru olarak kabul edilen 8 milyon euro önerdi.
Takımın 1 numaralı kalecisi olacağı bir takıma gitmek isteyen Uğurcan Çakır, Liverpool ve Tottenham'ın tekliflerine rağmen tercihini Sevilla'dan yana kullandı. Başarılı kalecinin bu kararı Trabzonspor yönetimini şaşırttı. Bordo-Mavililer, Uğurcan'ı Premier Lig ekiplerine satıp daha fazla gelir elde etmeyi planlıyordu.
Sezon sonunda takımdaki 4 kiralık yabancının (Onyekuru, Lemina, Seri, Andone) kontratı biterken, kiralık giden 4 yabancı (Maicon, Diagne, Babel, Ozornwafor) geri dönecek. En büyük sürpriz ise Belhanda'da yaşanabilir.
Eski Başkan Fikret Orman'ın "Gelmesini isterdim" dediği Arda Turan'ı veto eden Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticilere "Biz öze dönüş programına geçtik. Manasız işler mazide kaldı" dedi