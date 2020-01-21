Ercan'dan girdi, ambargoyu deldi!

AKŞAM
KKTC, ilk kez FIFA ve UEFA’ya üye bir ülkenin takımına kamp için ev sahipliği yapıyor.
Norveç’in başarılı takımı Valerenga, Rum keseminden değil Ercan Havaalanı’ndan 26 kişilik kafi leyle giriş yapıp, Girne’de kampa girdi. FIFA ve UEFA’ya üye bir ülkenin takımı olarak KKTC’ye gelen ilk ekip olan Valerenga, yeni sezon hazırlıklarına Girne’deki bir otelin tesislerinde başladı. Valeranga’nın kamp yaptığı Acapulco Sports Park’ın yetkilisi Fikret Yeterli, “Daha önce okul takımlarını ülkemize getirebiliyorduk ama ilk kez önemli bir takım kamp için ülkemizi seçti. Bu büyük bir olay” dedi. 1 hafta sürecek kamp için diğer yetkililer de, “Bunun daha da artması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
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