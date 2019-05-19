Ercan Kahyaoğlu: Buna katlanmak durumunda kalıyoruz

Kahyaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Süper Lig'de taraftarları önünde oynadıkları son maçta iyi bir sonuç almayı umduklarını ancak beklentilerinin gerçekleşmediğini söyledi.

Buldukları pozisyonların çoğunu değerlendiremediklerini dile getiren Kahyaoğlu, "Skor elde ediyoruz ama devamını getiremiyoruz. Bu yıl işler kopuk kopuk oluyor. Bir türlü olumlu sonuçlandıramıyoruz. Aynı şeyi bugün de yaşadık. Düşündüklerimizi sahaya yansıtamadık mı sonuç da alamıyoruz. Buna da katlanmak durumunda kalıyoruz." diye konuştu.