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  3. Ercan Kahyaoğlu: Buna katlanmak durumunda kalıyoruz

Ercan Kahyaoğlu: Buna katlanmak durumunda kalıyoruz

Ercan Kahyaoğlu: Buna katlanmak durumunda kalıyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, "Düşündüklerimizi sahaya yansıtamadık mı sonuç da alamıyoruz. Buna da katlanmak durumunda kalıyoruz." dedi.

Kahyaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Süper Lig'de taraftarları önünde oynadıkları son maçta iyi bir sonuç almayı umduklarını ancak beklentilerinin gerçekleşmediğini söyledi.

Buldukları pozisyonların çoğunu değerlendiremediklerini dile getiren Kahyaoğlu, "Skor elde ediyoruz ama devamını getiremiyoruz. Bu yıl işler kopuk kopuk oluyor. Bir türlü olumlu sonuçlandıramıyoruz. Aynı şeyi bugün de yaşadık. Düşündüklerimizi sahaya yansıtamadık mı sonuç da alamıyoruz. Buna da katlanmak durumunda kalıyoruz." diye konuştu.

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