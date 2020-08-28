Eran Zahavi takipte

AKŞAM
TRANSFER çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’ye yıldız golcüden müjde geldi. Sarı-Lacivertliler’in ilgilendiği Eran Zahavi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe’yi takibe aldı. Enner Valencia’yı İstanbul’a getiren ve Vedat Muriqi’yi de İtalya’ya göndermek üzere olan Sarı-Lacivertli kulübe menajerlerden Eran Zahavi önerisi gelmişti.
106 MAÇTA 91 GOL KAYDETTİ
Guangzhou R&F’nin kampından ayrılan ve bonservis bedeli bulunmayan 33 yaşındaki İsrailli golcünün Fenerbahçe’den yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası istediği belirtilmişti. Tecrübeli yıldız Çin’de 106 maçta 91 gol atıp 24 asist yaptı.
Yeni sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kolombiyalı gazeteci Juan Carlos Pamo da transferle ilgili “Kesin olarak teyit ettik. Galatasaray, Oscar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu Galatasaray'a katılmak için bu akşam İstanbul'a uçuyor” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile görüşmelerin sürdüğünü ve henüz imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını açıkladı.
Trabzonspor'un Nijeryalı sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. 31 yaşındaki futbolcu, ‘Fenerbahçe'den sana bir teklif geldi mi?' sorusuna, “Ayrılmak gibi bir hedefim yok ve ayrılmayı düşünmüyorum” dedi ancak “Eğer ayrılacaksam Trabzonspor'u mutlu edecek bir teklif sunulmalı” diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.
Kosovalı forveti 19 milyon euroya Lazio'ya satan Sarı-Lacivertliler, bu paranın bir bölümünü Götze transferi için kullanacak. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun maaşı buradan karşılanacak.
Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Beşiktaş taraftarının Burak Yılmaz tutumunu eleştirdi: “Burak Beşiktaş'ta çok mutluydu. Transferinde tepki verdiler ama doğru bulmuyorum. Haksız bir penaltı aldığı iddiasıyla başarısızlıklarını oğlumun üzerine yıktılar. Bitime 24 hafta daha vardı.”
Olimpik Lyon, Fenerbahçe'nin başarılı ön liberosu Luiz Gustavo için ısrarını sürdürüyor. Fransız ekibi, Brezilyalı futbolcu için Sarı-Lacivertlilere yaptığı teklifini bonuslarla birlikte 8,5 milyon euroya yükseltti. Fenerbahçe'nin talebi ise 10 milyon euro.