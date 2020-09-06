Eran Zahavi '500 bin beğeniye gelirim' dedi, taraftarlar anında işi bitirdi

Fenerbahçe, Çin ekiplerinden Guangzhou ile olan sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan İsrailli forvet Eran Zahavi transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardığı ve 33 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
YILLIK GELİRİ BELLİ OLDU
İlk görüşmede Fenerbahçe’den yüksek yıllık ücret isteyen Zahavi daha sonra yapılan görüşmelerde sarı-lacivertli kulübün istediği seviyeye geldi. İsrailli golcüye yıllık 1.5 milyon euro ödeneceği belirtildi. Fenerbahçe, bonservisi elinde olduğu için Eran Zahavi için bonservis bedeli ödemeyecek.
İsrail Milli Takımı kampında bulunan Eran Zahavi’nin yarın ülkesinin Slovakya ile oynayacağı milli maçın ardından İstanbul’a gelerek sarı-lacivertli kulübe imza atacağı öğrenildi.
‘COME TO FENERBAHÇE’ PAYLAŞIMINA YORUM YAZDI, TARAFTARLAR BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU
Eran Zahavi, dün sosyal medyadan yaptığı bir yorumla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Tecrübeli golcü, kişisel Instagram hesabından milli formayla bir gönderi paylaştı. Intagram’da spor paylaşımları yapan 433 adlı hesap, Zahavi’ye, “Come to Fenerbahçe” yorumunu yaptı. 33 yaşındaki futbolcu ise bu çağrıya, “Eğer yorumunuz 500 bin beğeniye ulaşırsa...” şeklinde yanıt verdi. Fenerbahçe taraftarı, Zahavi’nin bu çağrısının ardından yorumu beğeni yağmuruna tutmaya başladı.
(Yeni Şafak)
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