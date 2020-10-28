Epureanu mağlubiyetten dolayı çok üzgün

Medipol Başakşehir'in Moldovalı stoperi Alexandru Epureanu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Epureanu "Gole kadar başabaş oynadık. Maalesef kornerde oyuncu markajını iyi yapamadık, oyuncu boşta kaldı ve gol oldu. Böyle kaliteli bir ayağa karşı böyle hamle yaparsınız, o da golü atar. Golden sonra riskler aldık. Pozisyonlar da bulduk ama ikinci golü yedik. Puan alabileceğimiz bir maçtı. Oyunu biz domine ettik. Her şeyi denedik ama puan alamadık. Umarım önümüzdeki maçlarda puan alırız. Umudumuz her zaman var. Manchester United maçına da bu umutla çıkacağız" dedi.
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