Enzo Roco resmen Fatih Karagümrük'te

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig’e yükselen takımımızda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor!
Kariyerine ülkesi Şili’de başlayan, İspanya ve Meksika’nın en üst seviyelerinde forma giyen, daha sonra Beşiktaş’a transfer olan Enzo Roco, Süper Lig’de Karagümrük forması giyecek.
2. Başkanımız Serkan Hurma’nın imza attırdığı Enzo Roco, Şili Milli Takım formasını 24 kez sırtına geçirdi.
Kariyerinde Avrupa Ligi tecrübesi de olan 28 yaşındaki defans oyuncusu Enzo Roco’ya Karagümrük formasıyla başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerine 3 aday belirledi. Sarı-Lacivertlilerde ön plana çıkan isim Eran Zahavi olurken, Papiss Cisse ve Nikola Kalinic de adaylar arasında yer alıyor.
Fenerbahçe, Lazio'nun 18.5 milyon euroluk teklifini kabul etti. Sonraki satıştan yüzde 5 pay da alınacak.
Fenerbahçe'nin sükse yaratan transferlerinin başrolündeki isim Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevinin neden hala resmen açıklanmadığı merak konusu oldu. Yeni transferlerle hiçbir fotoğraf karesine girmeyen tecrübeli isim, hala ‘Emre ağabey' konumunda.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor transferde hareketli saatler yaşıyor. Son olarak Sparta Prag'dan forvet Benjamin Tetteh'e imza attıran Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'dan Manuel da Costa'yı ve Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Adem Büyük'ü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Geride bıraktığımız sezonun flaş ekibi Demir Grup Sivasspor, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil edecek. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Yiğidolar, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'a kancayı taktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, tecrübeli futbolcunun transferini istediğini yönetime ilettiğini açıkladı.
Burak Yılmaz'ı Lille'e transferi sonrası forvet arayışlarını sıklaştıran Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar transferinde sona geldi. Siyah-Beyazlı yönetim, Kamerunlu forveti, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacakları Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.