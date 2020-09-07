  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Eylül 2020 Pazartesi 13:44
  • |
  • Son Güncelleme:

Enzo Roco resmen Fatih Karagümrük'te

Enzo Roco resmen Fatih Karagümrük'te

Paylaş

Beşiktaş ile yollarını ayıran 28 yaşındaki defans oyuncusu Enzo Roco, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig’e yükselen takımımızda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor!

Kariyerine ülkesi Şili’de başlayan, İspanya ve Meksika’nın en üst seviyelerinde forma giyen, daha sonra Beşiktaş’a transfer olan Enzo Roco, Süper Lig’de Karagümrük forması giyecek.

2. Başkanımız Serkan Hurma’nın imza attırdığı Enzo Roco, Şili Milli Takım formasını 24 kez sırtına geçirdi.

Kariyerinde Avrupa Ligi tecrübesi de olan 28 yaşındaki defans oyuncusu Enzo Roco’ya Karagümrük formasıyla başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray'ın yeni orta sahası bu akşam İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın yeni orta sahası bu akşam İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın yeni orta sahası bu akşam İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'de beklenmedik kadro dışı kararı
Fenerbahçe'de beklenmedik kadro dışı kararı

Fenerbahçe'de beklenmedik kadro dışı kararı

Sergen Yalçın transferine onay vermediği ismi ilk kez açıkladı
Sergen Yalçın transferine onay vermediği ismi ilk kez açıkladı

Sergen Yalçın transferine onay vermediği ismi ilk kez açıkladı

Fenerbahçe'nin kupa töreni sosyal medyada gündem oldu

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe herkesi ters köşeye yatırdı
Fenerbahçe herkesi ters köşeye yatırdı

Fenerbahçe herkesi ters köşeye yatırdı

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerine 3 aday belirledi. Sarı-Lacivertlilerde ön plana çıkan isim Eran Zahavi olurken, Papiss Cisse ve Nikola Kalinic de adaylar arasında yer alıyor.

Muriqi bugün resmen açıklanıyor! İşte sözleşme detayları...
Muriqi bugün resmen açıklanıyor! İşte sözleşme detayları...

Muriqi bugün resmen açıklanıyor! İşte sözleşme detayları...

Fenerbahçe, Lazio'nun 18.5 milyon euroluk teklifini kabul etti. Sonraki satıştan yüzde 5 pay da alınacak.

Fener'de Emre bilmecesi! Yeni transferlerle fotoğraf karesi bile yok
Fener'de Emre bilmecesi! Yeni transferlerle fotoğraf karesi bile yok

Fener'de Emre bilmecesi! Yeni transferlerle fotoğraf karesi bile yok

Fenerbahçe'nin sükse yaratan transferlerinin başrolündeki isim Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevinin neden hala resmen açıklanmadığı merak konusu oldu. Yeni transferlerle hiçbir fotoğraf karesine girmeyen tecrübeli isim, hala ‘Emre ağabey' konumunda.

Adem Büyük eski takımına dönüyor
Adem Büyük eski takımına dönüyor

Adem Büyük eski takımına dönüyor

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor transferde hareketli saatler yaşıyor. Son olarak Sparta Prag'dan forvet Benjamin Tetteh'e imza attıran Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'dan Manuel da Costa'yı ve Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Adem Büyük'ü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

İşte Alper Potuk'un yeni takımı! Göztepe derken...
İşte Alper Potuk'un yeni takımı! Göztepe derken...

İşte Alper Potuk'un yeni takımı! Göztepe derken...

Geride bıraktığımız sezonun flaş ekibi Demir Grup Sivasspor, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil edecek. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Yiğidolar, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'a kancayı taktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, tecrübeli futbolcunun transferini istediğini yönetime ilettiğini açıkladı.

Aboubakar, Trabzonspor maçında sahada!
Aboubakar, Trabzonspor maçında sahada!

Aboubakar, Trabzonspor maçında sahada!

Burak Yılmaz'ı Lille'e transferi sonrası forvet arayışlarını sıklaştıran Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar transferinde sona geldi. Siyah-Beyazlı yönetim, Kamerunlu forveti, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacakları Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.