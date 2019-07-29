Enzo Roco giderse 2 stoper birden gelecek

Beşiktaş, performans olarak istediği verimi alamadığı İsimat-Mirin ve Enzo Roco'nın ayrılığına onay verirken, gelecek planlamasını yaptı.

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Mirin, kendisini isteyen Amiens kulübü ile maaş pazarlıklarını sürdürüyor.

Yönetim ise Abdullah Avcı'nın alternatif olarak kadroda tutulmasından yana görüş bildirdiği Enzo Roco için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Başkan Fikret Orman ve ekibi, Roco'nun da satılması halinde Martins İndi'nin yanı sıra bir stoper daha transfer edecek.

(Sabah)