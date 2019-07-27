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aksam.com.tr
  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:39
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  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:39

Enzo Crivelli, Medipol Başakşehir'de

Enzo Crivelli, Medipol Başakşehir'de

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Fransız ekibi Caen, 24 yaşındaki forvet Enzo Crivelli'nin Medipol Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı.

Geçen sezonu Süper Lig'de 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Fransa'da 2. Lig'e düşen Caen'in forveti Enzo Crivelli'yi kadrosuna kattı.

Caen, 24 yaşındaki Fransız forvetin Başakşehir'e transfer olduğunu duyururken futbolcuya Türkiye kariyerinde başarılar diledi. 1.84 boyundaki forvet, Başakşehir ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçen sezon Caen formasıyla Fransa Lig 1'de 33 maça çıkan Crivelli, 6 gol atma başarısı gösterdi.

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