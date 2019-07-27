Enzo Crivelli, Medipol Başakşehir'de

Geçen sezonu Süper Lig'de 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Fransa'da 2. Lig'e düşen Caen'in forveti Enzo Crivelli'yi kadrosuna kattı.
Caen, 24 yaşındaki Fransız forvetin Başakşehir'e transfer olduğunu duyururken futbolcuya Türkiye kariyerinde başarılar diledi. 1.84 boyundaki forvet, Başakşehir ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Geçen sezon Caen formasıyla Fransa Lig 1'de 33 maça çıkan Crivelli, 6 gol atma başarısı gösterdi.
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