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  3. Enver Cenk Şahin'den Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'e ziyaret

Enver Cenk Şahin'den Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'e ziyaret

Enver Cenk Şahin'den Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'e ziyaret

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan federasyonun idari merkezinde gerçekleşen ziyarete Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'in yanı sıra TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı katıldı.

Ziyarette Başkan Özdemir, Enver Cenk Şahin'e ismi yazılı A Milli Takım forması verdi.

Enver Cenk Şahin, Nihat Özdemir ve kendisine bu süreçte destek olan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

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