Enner Valencia'ya onay çıkmadı
ENNER Valencia için Meksika’dan kötü haber geldi... Tigres’e Ekvadorlu oyuncu için teklifte bulunan Beşiktaş’ın ret yanıtı aldığı ortaya çıktı.
AKŞAM
Meksika basını, “Tigres Beşiktaş’ın Enner teklifini reddetti” şeklinde verdiği haberde Başkan Garza’nın konuşmalarına yer verdi. Esto.com’a konuşan Tigres Başkanı Migel Angel Garza, “Son günlerde çok konuşuldu. Beşiktaş’ın Enner’i Türkiye’ye götürmek için altı milyon euroluk bir teklifi olduğu söylendi. Unutulmamalıdır ki 2018’in başında da Enner’in ayrılması hakkında konuşuldu. Fakat o bizimle devam etti” ifadelerini kullandı.