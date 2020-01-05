Enner Valencia'ya onay çıkmadı

AKŞAM

Meksika basını, “Tigres Beşiktaş’ın Enner teklifini reddetti” şeklinde verdiği haberde Başkan Garza’nın konuşmalarına yer verdi. Esto.com’a konuşan Tigres Başkanı Migel Angel Garza, “Son günlerde çok konuşuldu. Beşiktaş’ın Enner’i Türkiye’ye götürmek için altı milyon euroluk bir teklifi olduğu söylendi. Unutulmamalıdır ki 2018’in başında da Enner’in ayrılması hakkında konuşuldu. Fakat o bizimle devam etti” ifadelerini kullandı.