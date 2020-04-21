Enner Valencia'nın menajeri: Türkiye'den oyuncuma ciddi bir ilgi var

Bir radyo programında konuşan menajer, Tigres'in kabul edeceği bir teklif olması durumunda transferin gerçekleşebileceğini belirtirken, "Türkiye'den Valencia'ya ciddi bir ilgi var, o da hep Avrupa'ya geri dönmek istedi. Ne olacağını göreceğiz ancak ekonomik olarak Tigres'i tatmin edecek bir teklif gelmeli" ifadelerini kullandı.
İngiltere'de West Ham ve Everton formaları giyen tecrübeli futbolcu, 2017 yazında 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle Tigres'e transfer oldu.
Bu sezon Tigres'te 29 maçta 919 dakika süre alan golcü, 2 gol attı ve 5 de asist yaptı.
(Sporx)
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