  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Nisan 2020 Salı 17:04
  • |
  • 21 Nisan 2020 Salı 17:04

Enner Valencia'nın menajeri: Türkiye'den oyuncuma ciddi bir ilgi var

Enner Valencia'nın menajeri: Türkiye'den oyuncuma ciddi bir ilgi var

Paylaş

Beşiktaş ve Galatasaray ile adı anılan 30 yaşındaki Ekvadorlu golcü Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, Türkiye'den oyuncusuna ilgi olduğunu söyledi.

Bir radyo programında konuşan menajer, Tigres'in kabul edeceği bir teklif olması durumunda transferin gerçekleşebileceğini belirtirken, "Türkiye'den Valencia'ya ciddi bir ilgi var, o da hep Avrupa'ya geri dönmek istedi. Ne olacağını göreceğiz ancak ekonomik olarak Tigres'i tatmin edecek bir teklif gelmeli" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de West Ham ve Everton formaları giyen tecrübeli futbolcu, 2017 yazında 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle Tigres'e transfer oldu.

Bu sezon Tigres'te 29 maçta 919 dakika süre alan golcü, 2 gol attı ve 5 de asist yaptı.

(Sporx)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Bakan Kasapoğlu'ndan Kaan Öztürk için taziye mesajı

title

Barcelona'dan alkış alan hareket! Koronavirüs için...

title

Özgür Çek: 'İkinci kez Fenerbahçe'ye gitmek hataydı'

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti
Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti

Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti

Eskişehirspor U-19 oyuncusu Kaan Öztürk dün gece geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Hakan Çalhanoğlu 5 yıllık imzayı atıyor
Hakan Çalhanoğlu 5 yıllık imzayı atıyor

Hakan Çalhanoğlu 5 yıllık imzayı atıyor

Milan'da oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, kulübüyle mevcut sözleşmesini 5 yıl daha uzatacağı ifade edildi.

UEFA'nın toplantısı sona erdi! İşte alınan karar
UEFA'nın toplantısı sona erdi! İşte alınan karar

UEFA'nın toplantısı sona erdi! İşte alınan karar

UEFA'nın 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile yaptığı video konferans görüşmesi sona erdi. UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi.

Fenerbahçe yönetiminden Obradovic sürprizi
Fenerbahçe yönetiminden Obradovic sürprizi

Fenerbahçe yönetiminden Obradovic sürprizi

Fenerbahçe'de efsane koç Obradovic'in geleceği merak konusuydu. Küçülmeye gidilmesi beklenen basketbol takımında Obradovic'in de ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak sarı-lacivertli kulüp, Sırp hocayla 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Aziz Yıldırım alamadı, Ali Koç işi bitiriyor
Aziz Yıldırım alamadı, Ali Koç işi bitiriyor

Aziz Yıldırım alamadı, Ali Koç işi bitiriyor

Fenerbahçe'nin 3 sene önce Aziz Yıldırım döneminde gündemine gelen Dario Maresic, bir kez daha Sarı-Lacivertlilere önerildi. Ali Koç, bu öneriyi değerlendirmeye alırken son karar yeni teknik direktöre bırakılacak. Fenerbahçe, Reims'in 3 milyon Euro vererek Sturm Graz'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonlu kiralayacak.

Galatasaray'da büyük kriz
Galatasaray'da büyük kriz

Galatasaray'da büyük kriz

Galatasaray yönetimi, Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubelerin kapatılması ve sponsorlarla ilgili açıklamasından rahatsız oldu.

Ali Koç bu kez işi bitiriyor! İşte o görüşme ve yapılan teklif
Ali Koç bu kez işi bitiriyor! İşte o görüşme ve yapılan teklif

Ali Koç bu kez işi bitiriyor! İşte o görüşme ve yapılan teklif

Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızı Mesut Özil için girişimlerini bir kez daha sıklaştırdı. Başkan Ali Koç, Özil'i yakın markaja alırken oyuncuya ‘şimdi tam zamanı' diyerek sunabileceği maksimum teklifi iletti. Başarılı futbolcunun eşi Amine Gülşe Özil'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakması transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.