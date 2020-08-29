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aksam.com.tr
  • 29 Ağustos 2020 Cumartesi 13:42
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Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı

Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı

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DHA, AA

Geçtiğimiz günlerde 8 kişilik silahlı bir grup tarafından kaçırılan Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, Ekvador polisinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Fenerbahçe, Erci Valencia'nın kurtarılması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, kız kardeşi Erci Valencia'yı kurtaran emniyet güçlerine ve destek veren herkese teşekkür etti.

Ekvadorlu futbolcunun kardeşinin kurtarılma anı görüntüleri de sosyal medyada büyük ses getirdi.

Enner Valencia, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kardeşinin kurtarılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Ben ve ailem adına teşekkür ederim. Bu zorlu zamanımda sevgi ve desteklerini gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

FENERBAHÇE'DEN ENNER VALENCİA'NIN KIZ KARDEŞİ İÇİN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Fenerbahçe, yeni transfer Enner Valencia'nın silahlı bir grup tarafından kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia'nın kurtarılması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçemizin yeni transferi Enner Valencia'nın 17 Ağustos 2020 tarihinde silahlı bir grup tarafından kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia'nın, Ekvador hükümeti ve polisi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonunda kurtarıldığı bilgisini almış bulunmaktayız. Futbolcumuz Enner Valencia, kız kardeşi Erci Valencia ve Valencia ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı

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