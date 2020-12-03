Enner Valencia ve Sinan Gümüş karantina sonrası idmana çıktı

Can Bartu Tesisleri’nde Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın basına açık bölümünde koordinasyon ve şiddetli prese dayalı pas çalışmaları gerçekleştirdi. Sarı lacivertli ekip idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Fenerbahçe’de karantina süreçleri sona eren Enner Valencia ile Sinan Gümüş antrenmana takımla çıkarken, kondisyon eksiği sebebiyle takımdan ayrı düz koşu yaptı. Nazım Sangare ve Harun Tekin'in düz koşu yaptığı idmanda Samatta salonda çalıştı. Kemal Ademi, Perotti ve Lemos’un ise tedavileri devam etti.
Sarı lacivertli ekipte Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları yarın yapılacak idmanla devam edecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde oynanan kötü oyun sonrası sistem değişikliği kararı aldı. Ozan Tufan ve Jose Sosa'nın birbirlerini olumsuz etkilediğine inanan teknik heyet, iki futbolcu arasında maçlara göre tercih yapacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.
Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Kolombiyalı süper star ile vedalaşacak. Galatasaray, sakatlıklardan başını kaldıramayan Falcao'yu ocakta Inter Miami'ye gönderecek. El-Tigre'nin yerine ise Al Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa'yı kadroya katacak.
2013 yazında Beşiktaş'a transfer olan 37 yaşındaki Atiba Hutchinson, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ‘1-2 yıl daha oynarım' ifadelerini kullanmıştı. Başarılı futbolcunun bu sözlerinin ardından Siyah-Beyazlı yönetim harekete geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Dinamo Kiev arasındaki maçı kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Frappart böylece erkekler Şampiyonlar Ligi'nde görev alan ilk kadın hakem oldu.
Henry Onyekuru ile büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, bir başka eski futbolcusu Jean Michael Seri'yi de devre arasında kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Fildişi Sahilli futbolcu da Sarı-Kırmızılılara dönmeye sıcak bakıyor.