Enner Valencia, Ekvador-Uruguay maçında müthiş bir performans sergiledi

2022 Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika Grubu’nda Ekvador, Uruguay ile karşılaştı. Fenerbahçeli Enner Valencia, mücadeleye ilk 11’de başladı. 30 yaşındaki oyuncu, Michael Estrada ile birlikte ileri uçta görev yaptı. Estrada ile müthiş bir uyum yakalayan Valencia, Uruguay savunmasının kâbusu oldu.
Fenerbahçe’nin yıldızı, bir golün asistini yaparken, bir golde de atağı başlatan isim oldu. Valencia’nın bir başka asistinde ise gol, VAR incelemesiyle topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle iptal edildi. Sahanın en iyilerinden biri olan başarılı futbolcu, 69. dakikada kenara geldi. Valencia’nın bugün Sarı-Lacivertliler’e katılması bekleniyor.
Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'yla yollarını ayıracak olan Galatasaray, sağ beke Omar Elabdellaoui'nin alternatifi olarak Bursaspor'dan İsmail Çokçalış'ı transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda sıkıntılar yaşayan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takımı'mızın İngiltere'yle karşılaştığı maçta Manchester United scoutları tarafından izlendi.
Dün düz koşulara başlayan Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti'nin Süper Lig'deki Göztepe ve Trabzonspor maçlarının ardından Antalyaspor karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.
Emre Mor, İspanya'da gösterdiği performansla manşetlerde.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Nabil Dirar için ülkesinin takımlarından Wydad Casablanca'nın kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.
Phillip Cocu'nun çalıştırdığı İngiltere Championship ekibi Derby County, son olarak Meksika'nın Pachuca takımında forma giyen Colin Kazım'ı denemeye aldı. Tecrübeli futbolcunun performansı yeterli bulunursa sözleşme imzalanacak.