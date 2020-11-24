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aksam.com.tr
  • 24 Kasım 2020 Salı 08:09
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Enner Valencia derbiye yetişmiyor

Enner Valencia derbiye yetişmiyor

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Milli görev için ülkesi Ekvadır'a gitmiş ve burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Valencia'ya yapılan son testte de sonuç değişmedi. 31 yaşındaki futbolcu bugün bir kez daha teste girecek. Eğer sonuç negatif çıkarsa İstanbul'a gelecek. Ancak burada da 5 günlük izolasyon altında olması gerekecek. Bu nedenle Enner Valencia pazar günü Beşiktaş ile oynanacak derbide de takımdaki yerini alamayacak.

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