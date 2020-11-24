Enner Valencia derbiye yetişmiyor

Valencia'ya yapılan son testte de sonuç değişmedi. 31 yaşındaki futbolcu bugün bir kez daha teste girecek. Eğer sonuç negatif çıkarsa İstanbul'a gelecek. Ancak burada da 5 günlük izolasyon altında olması gerekecek. Bu nedenle Enner Valencia pazar günü Beşiktaş ile oynanacak derbide de takımdaki yerini alamayacak.
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