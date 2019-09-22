Engin Verel yazdı: 'Fenerbahçe için kabus sebebi olur'

"Fenerbahçeli futbolcuların aklı umarım Galatasaray maçındadır. Bu yüzden kötü oynamışlardır diye umut ediyorum.

Eğer böyle bir şey yoksa ve Ankaragücü’ne karşı tam motive çıktılarsa durum daha da vahim.

Ankaragücü’nün özellikle paslaşma anlamında büyük sıkıntıları bulunuyor.

Mantık olarak Fenerbahçe’nin bunları değerlendirebileceğini düşündüm.

Ama Fenerbahçeli futbolcular, onlardan aşağı kalmadı.

Yine sağ ve sol bekini Ozan-Dirar ikilisiyle çözdüğünü düşünen Ersun Yanal, bu kez savunmanın göbeğinde Jailson yerine Adil Rami’ye görev verdi. 45 dakika sonra ise yine Jailson’a döndü.

Rami’nin eksikleri var. Bunları çözmek de doğal olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü’nün işidir. Sezon sonuna kadar stoperde Jailson’la devam etmek istiyorsa orasını bilemem tabii...

Maçın ilk yarısı, karşılıklı yapılan inanılmaz hatalarla 1-1 sona erdi.

İkinci devrede Fenerbahçe’nin baskılı gözükmesinin sebebi ise Ankaragücü’nün, “Skoru koruyalım. Kontrataklarla çıkıp 1 tane daha atabilirsek ne güzel olur” mantığıydı.

Kruse, Vedat Muriqi, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan ve Deniz Türüç’ün şutları vardı. Ama topu fileyle buluşturabilen yoktu.

En sonunda beraberliği bozan isim Vedat Muriqi oldu. Zaten fizik kuralları içinde bu pozisyonu kaçırması imkansızdı.

Fenerbahçe’de ciddi bir son vuruş beceri eksikliği var. Antrenmanlarda neler yaptıklarını merak ediyor insan!

Ayrıca topun defanstan orta sahaya gelişi başka bir dert, ortadan ileriye gidişi ise başka...

Bu şekilde Galatasaray deplasmanına çıkılırsa Fenerbahçe’nin başı ağrır.

Evet dün kazanmaları moral açısından iyi oldu. Ancak maça skor olarak değil, oyun olarak bakılırsa büyük problemlerin yaşandığı ortada...

Savunma arkasına atılan her top, sıkıntı yaratıyor.

Geriden oyun kurma konusunda Fenerbahçe’nin eksikleri büyük...

Luiz Gustavo, dünün iyilerinden biriydi. Kendisinden beklenilen işleri yapmaya başladı.

Ama o da defans oyuncularından iyi top gelmeyince sık sık geriye gidip top almak zorunda kaldı.

Onun orta alanda mecburen boş bıraktığı yerleri de zaman zaman Ankaragücü değerlendirdi.

Ankaragücü gibi oyunu geride kabul eden takımlara karşı F.Bahçe bir şekilde kilidi açıyor. Ancak ileride baskı kuran rakipler, Fenerbahçe için kabus sebebi olur."