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aksam.com.tr
  • 31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:27
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Engin Bekdemir: İlk 5'e ilk 6'ya oynayacağımızı düşünüyorum

Engin Bekdemir: İlk 5'e ilk 6'ya oynayacağımızı düşünüyorum

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Çaykur Rizespor'un yeni transferi Engin Bekdemir, "Çok iyi transferler geliyor. Çok iyi bir takım kuruluyor. Rekabet olacak. Çok ciddi bir rekabet olacak. Kendime güveniyorum. Uzun bir maraton. Forma şansı alacağımı düşünüyorum" dedi.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un yeni transferi Engin Bekdemir, açıklamalarda bulundu. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen kampta, takımıyla birlikte yeni sezona hazırlanan Bekdemir, "Öncelikle hayırlı uğurlu olur inşallah. İlk kampımızı Erzurum'da tamamladık. Güzel ve yoğun bir çalışma geçti orada. Şimdi ikinci kampımıza burada devam ediyoruz. İki tane de hazırlık maçı yapacağız. Atmosfer güzel. İyi çalışıyoruz. En iyi şekilde lige hazırlanmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Geçen sezon Fatih Karagümrük'le Süper Lig'e çıkma başarısı yaşayan Engin Bekdemir, bu sezon da Çaykur Rizespor'a katkı sağlamak istediğini belirterek, "Geçen sene şampiyonluk yaşamak güzel bir şey. Güzel bir ortam vardı. Yaklaşık bir buçuk sene sonra tekrar Süper Lig'e geldim. Hedeflerim var. Öncelikle Rizespor'a katkı sağlamak istiyorum. Çok iyi transferler geliyor. Çok iyi oyuncular var burada. İnşallah en iyi şekilde adapte olup burada başarılı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Takıma adapte olduğunu anlatan Bekdemir, "Burada tanıdığım arkadaşlarım var. 5-6 sene burada 1 yıl forma giymiştim. Yeni arkadaşlar da geliyor. Konuşuyoruz, yavaş yavaş tanışıyoruz. İnşallah iyi bir sezon olacağını, yukarılara oynayacağımızı düşünüyorum. İlk 5'e ilk 6'ya oynayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Engin Bekdemir, Topuk Yaylası kampından önce Erzurum kampının yoğun geçtiğini anlatarak, "Orada yükleme oldu. Burada biraz daha hazırlık maçlarına odaklanacağız. Tabi maçlar da yoracak. Maç temposu farklı oluyor. İnşallah bu kampı da kazasız belasız atlatırız" dedi.

Çaykur Rizespor'da forma şansı bulacağını düşündüğünü söyleyen Bekdemir, "Tabii ki de elimizden geleni yaparız ama 1 haftada daha da hazır olacağımızı düşünüyorum. Ama tabii ki de bu haftayı da iyi değerlendirip, en iyi şekilde lige hazır olmak istiyorum. Çok iyi transferler geliyor. Çok iyi bir takım kuruluyor. Rekabet olacak. Çok ciddi bir rekabet olacak. Kendime güveniyorum. Uzun bir maraton. Forma şansı alacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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