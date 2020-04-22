Engin Baytar'dan flaş itiraf: 'Galatasaray'a zorla gönderildim'

2009-2011 yılları arasında Bordo-Mavili formayı giyen Engin Baytar, Galatasaray'a transfer sürecini anlattı.

Aslında Sarı-Kırmızılılar'a gitmek istemediğini belirten tecrübeli oyuncu, "Galatasaray'a giderken, Trabzon'da kadro dışıydım. Kaç arkadaşımı zorla gönderdiler. Galatasaray'a para için gittiğimi söylediler. Orada, Trabzon'un verdiğinin yarısına oynadım. Kulüplerin asıl sahipleri taraftardır. Taraftar beni seviyordu ama ben zorla Galatasaray'a gönderilirken, neredeydiler?" dedi.