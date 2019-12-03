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Engelli çocuklardan Trabzonsporlu futbolcuları mutlu eden sürpriz

Engelli çocuklardan Trabzonsporlu futbolcuları mutlu eden sürpriz

Trabzonspor Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli çocuklarla iş birliği yaparak futbolculara sürpriz hazırladı.

Bordo-mavili kulüp, Dünya Engelliler Günü'nü, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Trabzonspor Ailesi" ve "Çünkü Biz Kocaman Bir Aileyiz" etiketleri ile paylaştığı videolar aracılığıyla kutladı.

Videoda, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin bahçesinde misafir edilen çocukların, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve futbolcuların resimlerini çizdikleri görülüyor. Çocukların yaptıkları resimler bilgisayar programında taranarak çıktıları alındıktan sonra, soyunma odasında futbolculara ayrılan bölümlere tek tek asılıyor.

Görüntülerde, yapılan etkinlikten haberi olmayan futbolcuların soyunma odasına geldiklerinde kendilerine ait resimleri görünce şaşırdıkları gözleniyor. Birbirlerine resimleri gösterip şakalaşan futbolcuların mutlulukları görüntülere yansıyor.

Paylaşımda, "Mutluluk bulaşıcıdır. Gözlerinizdeki ışık, yüzlerimizde kocaman bir gülüşe dönüştü. Sevdamızın güzel ve özel çocuklarına teşekkürlerimizle." ifadesine yer verildi.  (AA)


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