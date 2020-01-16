Engel kalmadı

AKŞAM
İngiliz basını, ManU’nun Fernandes transferinin ardından Marcos Rojo’ya izin vereceğini duyurdu. Mirror, yıldız savunmacının Fenerbahçe’ye imza atabileceğini yazdı.
Harry Kane’in sezonu kapatması üzerine Tottenham, Comolli’yle temasa geçti, Burnley ise hem kulübe hem menajerine ‘Görüşelim’ teklifinde bulundu. Fenerbahçe ise ‘Satmayı düşünmüyoruz’ diye kestirip attı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe’nin kredi anlaşmasını Lisans Kurulu’nun inceleyip, bağımsız bir şekilde kararını vereceğini söyledi. Galatasaray’ın vergi beyanı konusunda da bilgi istediğini bildirdi.
Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından ilk teknik direktör adayı Ünal Karaman oldu.
Arsenal’in yıldızı BeINSPORTS Haber’de her şeye cevap verdi: “Fenerbahçe’de oynama konusunda, (gülümseyerek) geleceğin ne getireceğini şimdiden söyleyemem. Türkiye’de oynayıp, oynamama konusunu kimse bilemez. Bunları yaşayarak göreceğiz.”
F.BAHÇE için bir iddia da Belçika’dan geldi...
M.UNİTED, S.Lizbon’un yıldızı Bruno Fernandes ile anlaştı, Portekiz ekibi ile pazarlık sürüyor.
Fenerbahçeli yöneticiler, Ricardo Rodriguez için Çizme’ye gitti...