SPOR GÜNDEMİ

2 İngiliz istedi Fenerbahçe 'yok' dedi 2 İngiliz istedi Fenerbahçe 'yok' dedi Harry Kane’in sezonu kapatması üzerine Tottenham, Comolli’yle temasa geçti, Burnley ise hem kulübe hem menajerine ‘Görüşelim’ teklifinde bulundu. Fenerbahçe ise ‘Satmayı düşünmüyoruz’ diye kestirip attı.

Nihat Özdemir dev zirvenin detaylarını AKŞAM'a açıkladı Nihat Özdemir dev zirvenin detaylarını AKŞAM'a açıkladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe’nin kredi anlaşmasını Lisans Kurulu’nun inceleyip, bağımsız bir şekilde kararını vereceğini söyledi. Galatasaray’ın vergi beyanı konusunda da bilgi istediğini bildirdi.

Ünal Karaman sürprizi! Süper Lig ekibi talip oldu Ünal Karaman sürprizi! Süper Lig ekibi talip oldu Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından ilk teknik direktör adayı Ünal Karaman oldu.

Mesut Özil Fenerbahçe'ye gülümsedi Mesut Özil Fenerbahçe'ye gülümsedi Arsenal’in yıldızı BeINSPORTS Haber’de her şeye cevap verdi: “Fenerbahçe’de oynama konusunda, (gülümseyerek) geleceğin ne getireceğini şimdiden söyleyemem. Türkiye’de oynayıp, oynamama konusunu kimse bilemez. Bunları yaşayarak göreceğiz.”

Mbokani iddiası Mbokani iddiası F.BAHÇE için bir iddia da Belçika’dan geldi...

Engel kalmadı, imzaya geliyor! Engel kalmadı, imzaya geliyor! M.UNİTED, S.Lizbon’un yıldızı Bruno Fernandes ile anlaştı, Portekiz ekibi ile pazarlık sürüyor.