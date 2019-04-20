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  3. Enes Ünal'ın golü bir puanı getirdi

Enes Ünal'ın golü bir puanı getirdi

Enes Ünal'ın golü bir puanı getirdi

La Liga'da 33. haftada Deportivo Alaves ile Valladolid karşı karşıya geldi.

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Mücadelenin 4. dakikasında John Guidetti ile öne geçen Alaves, 24. dakiakda Jony ile farkı 2'ye çıkardı. Valladolid ile 39. dakikada Fernandez ile skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmada son sözü Enes Ünal, 76. dakikada penaltıdan attığı golle söyledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Alaves ile Valladolid 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Alaves'in puanı 46'ya yükseldi. Valladolid'in puanı ise 32 oldu.

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