Enes Ünal'ın golü bir puanı getirdi

Mücadelenin 4. dakikasında John Guidetti ile öne geçen Alaves, 24. dakiakda Jony ile farkı 2'ye çıkardı. Valladolid ile 39. dakikada Fernandez ile skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmada son sözü Enes Ünal, 76. dakikada penaltıdan attığı golle söyledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Alaves ile Valladolid 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Alaves'in puanı 46'ya yükseldi. Valladolid'in puanı ise 32 oldu.