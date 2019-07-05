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Enes Ünal bir yıl daha Real Valladolid'de

Enes Ünal bir yıl daha Real Valladolid'de

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Real Valladolid, milli futbolcu Enes Ünal'ı bir yıl daha kadrosunda kiralık olarak tutmak için Villarreal ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Real Valladolid Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, Enes'in bir yıl daha kiralık olarak takımda kaldığı belirtildi.

La Liga'ya 2017 mayıs ayında Villarreal ile 5 yıllık sözleşme imzalayarak gelen Enes, geçen iki sezonda Villarreal'in dışında kiralık olarak Levante ve Real Valladolid takımlarında forma giydi. Milli futbolcu, geçen sezon Real Valladolid formasıyla 24'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 34 maça çıkıp 6 gol, 3 asist istatistiği kaydetti.

Ayrıca, 22 yaşındaki Enes'in, yarın başlayacak sezon öncesi hazırlık kampına katılacağı açıklandı.

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