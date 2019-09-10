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Enes göreve hazır

Enes göreve hazır

Güven’in Andorra karşısında kötü futbolu sonrasında genç forvet ilk 11’e döndü. Güven ise kulübede olacak

Akşam

ANDORRA karşısındaki performansı tartışılan Güven yerine bugün sahaya Enes Ünal’ın çıkması bekleniyor. Genç forvetin idmanlardaki istekli hali de Teknik Direktör Şenol Güneş’i mutlu etti. Bugünkü gol umudu Enes olabilir. Kadroda hücuma dönük birçok oyuncu bulunacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, bütün futbolcularından hazır olmasını istedi. Enes Ünal’ın Andorra maçında oynatılmaması, otoriteler tarafından eleştirilmişti.

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