En iyisi Obi Mikel'di

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Amokachi, “Ne Okocha ne Kanu ne de ben... Gelmiş geçmiş en iyi Nijeryalı futbolcu Mikel'dir. Her şeyi kazandı” dedi.

AKŞAM

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş’ta forma giyen ve şimdilerde hocalığa başlayan Amokachi’den çarpıcı açıklamalar geldi. Trabzonspor’la yollarını ayıran Obi Mikel’i yere göğe koyamayan Amokachi, şunları söyledi: “Bence Nijerya’nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu Obi Mikel... Evet, ne ben ne Okocha ne de Kanu... Kazanılabilecek her şeyi kazandı. Hiçbirimizin onun kadar büyük bir kupa koleksiyonu yok. O bizim için bir define” diye konuştu.