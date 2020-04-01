En iyisi Obi Mikel'di

AKŞAM
Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş’ta forma giyen ve şimdilerde hocalığa başlayan Amokachi’den çarpıcı açıklamalar geldi. Trabzonspor’la yollarını ayıran Obi Mikel’i yere göğe koyamayan Amokachi, şunları söyledi: “Bence Nijerya’nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu Obi Mikel... Evet, ne ben ne Okocha ne de Kanu... Kazanılabilecek her şeyi kazandı. Hiçbirimizin onun kadar büyük bir kupa koleksiyonu yok. O bizim için bir define” diye konuştu.
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Galatasaray'ın Belçika'ya kiraladığı Diagne için İngiltere'den yeni bir talip çıktı.
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UEFA'ya bağlı ligler için kararlar alınacak. Ancak ne olursa olsun kimse memnun kalmayacak.
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