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  3. En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk futbolcu

En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk futbolcu

En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk futbolcu

İngiliz The Guardian gazetesinin her yıl hazırladığı "dünya futbolunda en iyi genç yetenekler" listesine, Türkiye'den 17 yaşındaki oyuncular Galatasaraylı Mustafa Kapı ile Medipol Başakşehirli Muhammed Emin Sarıkaya seçildi.

The Guardian gazetesi, 2002 doğumlu oyuncular arasından belirlediği dünya futbolundaki en yetenekli 60 genç futbolcuyu açıkladı.

Galatasaray genç takımında forma giyen orta saha Mustafa Kapı ile Başakşehir genç takımında oynayan defans Muhammed Emin Sarıkaya, en iyi genç yetenekler arasında kendilerine yer buldu.

Listede, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 6 maçta 2 gol atan 16 yaşındaki Ansu Fati'de yer aldı.

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