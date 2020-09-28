  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Eylül 2020 Pazartesi 12:33
  • |
  • Son Güncelleme:

En golcü takım Göztepe oldu

En golcü takım Göztepe oldu

Paylaş

DHA

Süper Lig'in 3'üncü haftasında evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalan Göztepe, attığı 8 golle 21 takım arasında en skorer ekip oldu

Özellikle son 2 sezonda gol yollarında büyük sıkıntılar çeken sarı-kırmızılılar geride kalan 3 haftada bu sorunu aştı. Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Göz-Göz, rakibini Gürsel Aksel Stadı'ndan 5 golle uğurladı. Ertesi hafta Yeni Malatyaspor'a misafir olan İzmir ekibi bu maçı 1-1 eşitlikle tamamladı.

Göz-Göz, son maçta ise Gaziantep FK ile de 2-2 berabere kaldı. Oynadığı 3 maçta da gol sevinci yaşayan Göztepe, özellikle Gaziantep Futbol Kulübü karşısında net fırsatları harcadı. Göztepe'de atılan 8 golün 2'sine Halil Akbunar imza attı. Deneyimli kanat oyuncusu Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarını boş geçmedi. Alpaslan, Atınç, Tripic, Mossoro, Soner ve Ideye de 3 maçta Göztepe'ye gol katkısı sağladı. Orta sahada görev yapan Soner 2 asist de yapmayı başardı.

Göztepe geçen sezonun ilk 4 haftasında ise hiç gol atamamıştı. Sarı-kırmızılılar gol orucunu 5'inci hafta 1-0 kazanılan İttifak Holding Konyaspor müsabakasında bozmuştu. Göztepe bu hafta ise henüz galibiyet alamayıp gol dahi atamayan son şampiyon Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak. Hazırlıklarına başlayan İzmir ekibinde sağ dizinden sakatlanan yeni transfer orta saha oyuncusu Nwobodo yaklaşık 4 hafta formasından uzak kalacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Derbi sonrası ayrılık kararı!
Derbi sonrası ayrılık kararı!

Derbi sonrası ayrılık kararı!

Ndiaye'de işlem tamam! Dün İstanbul'a geldi
Ndiaye'de işlem tamam! Dün İstanbul'a geldi

Ndiaye'de işlem tamam! Dün İstanbul'a geldi

Caner'in derbi paylaşımına beğeni yağmuru
Caner'in derbi paylaşımına beğeni yağmuru

Caner'in derbi paylaşımına beğeni yağmuru

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'a ceza yolda
Galatasaray'a ceza yolda

Galatasaray'a ceza yolda

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 7. dakikasında sahaya stat dışından paraşütlü meşale atıldı. Hakem Ali Palabıyık, meşale sahadan alınıncaya kadar oyunu durdurdu. Peki Galatasaray bu olaydan dolayı ceza alacak mı? Detaylar haberde…

Fenerbahçe Ali Koç ile derbi üstünlüğünü kaybetti
Fenerbahçe Ali Koç ile derbi üstünlüğünü kaybetti

Fenerbahçe Ali Koç ile derbi üstünlüğünü kaybetti

Fenerbahçe yıllardır Galatasaray'a karşı derbilerde yakaladığı üstünlüğü Ali Koç'un başkanlık döneminde kaybetti.

71 dakikada kaleye şut bile çekemedi
71 dakikada kaleye şut bile çekemedi

71 dakikada kaleye şut bile çekemedi

Süper Lig'de yeni sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, dün akşamki Fenerbahçe derbisinde ise hiçbir varlık gösteremedi. Kolombiyalı forvet, 71 dakika sahada kaldığı maçta kaleye şut dahi çekemedi.

Muslera'nın acı günü
Muslera'nın acı günü

Muslera'nın acı günü

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın annesi vefat etti.

Edin Visca yokları oynuyor
Edin Visca yokları oynuyor

Edin Visca yokları oynuyor

Geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftasındaki tüm maçlarda 90 dakika forma giyen Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca, 2020-2021 sezonuna ise kötü başladı. Alışılmış performansından uzak olduğu gözlenen Visca, 3 maçın sadece 1'inde 90 dakika sahada kalabildi.

Abdurrahim Albayrak 'selfie'ye doyamadı
Abdurrahim Albayrak 'selfie'ye doyamadı

Abdurrahim Albayrak 'selfie'ye doyamadı

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Türk Telekom tribünleri bu kez boş kalınca statta bol bol fotoğraf çekti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.