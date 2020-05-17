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aksam.com.tr
  • 17 Mayıs 2020 Pazar 08:00
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  • 17 Mayıs 2020 Pazar 08:00

En büyük umudumuz gençler

En büyük umudumuz gençler

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Haftası etkinlikleri kapmasında gençlerle konuştu ve “Gençlik bizim hayatımız, en büyük umudumuz” dedi.

AKŞAM

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden temsilci gençlerle video konferans aracılığıyla bir araya geldi. 

Kasapoğlu, “Salgın sebebiyle böyle oldu. Normal şartlar altında sizlerle burada beraber olacaktık. Ama biliyorsunuz bizlerin sizlerle, sizlerin bizlerle arasındaki gönül bağı, gönül köprüsü çok kuvvetli” dedi. 

Kasapoğlu, “Gençlik bizim sadece bir hafta boyunca, bir gün sürecinde gündemimizde, ajandamızda olan bir konu değil. Gençlik bizim hayatımız, gençler bizim en büyük umudumuz. O yüzden sizlerle beraber olmak, sizlerin görüşlerini, önerilerini almak bizim için önemli bir sorumluluk. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum” dedi. 

Temsilci gençler çalışmalarını anlattı, türkü söyledi, şiir okudu.

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