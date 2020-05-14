En büyük Fenerbahçe!

Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı Bjelica net konuştu: “Fenerbahçe'yle görüştüm. Ancak henüz bir anlaşma yok. Diğer tüm teklifleri bir kenara koydum. Çünkü, Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer anlaşamazsam, diğer tekliflere bakacağım.”

AKŞAM

Fenerbahçe ile adı anılan 48 yaşındaki teknik adam Nenad Bjelica, SarıLacivertli kulüple ilgili flaş bir röportaj verdi: “Fenerbahçe ile görüştüm, evet... Ancak henüz bir anlaşma yok. Hâlâ görüşmelerimiz devam ediyor. Türk medyasında yer alan haberler ve daha sonra Hırvat medyasında çıkan haberlerin yüzde 95’i doğruyu yansıtmıyor. Ne kadar maaş alacağım, sözleşme şartları, transfer listesi vs... Yüzde 95’i doğru değil.”

30 MİLYON TARAFTARI VAR

Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Tüm dünyada 30 milyon taraftarı var. Her teknik direktör için ilgi çekici bir spor kulübü. Ancak henüz Fenerbahçe ile bir anlaşma yok. Anlaşma olacak mı, bunu da henüz bilmiyorum. Diğer tüm teklifleri bir kenara koydum. Çünkü, Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer Fenerbahçe ile anlaşamazsam, diğer tekliflere bakacağım.

KOÇ İLE 3 KEZ GÖRÜŞTÜM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile 3 kez görüştüm. İlk ikisi biraz tanışma gibiydi. Üçüncü görüşmede tüm şartları konuştuk. Kendisi Türkiye’nin en güçlü insanlarından biri. Dinamo Zagreb’li oyuncuların birçoğu çok üst seviyeye çıktı. Ancak kendimle beraber gittiğim yere kesin götürürüm diyeceğim oyuncu yok. Bu konuda Fenerbahçe ile hiç konuşma yapmadık. Tekrar ediyorum; Fenerbahçe ile henüz anlaşma aşamasındayız. Finansal detaylar konusunda henüz anlaşma sağlayamadık.”