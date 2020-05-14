En büyük Fenerbahçe!

AKŞAM
Fenerbahçe ile adı anılan 48 yaşındaki teknik adam Nenad Bjelica, SarıLacivertli kulüple ilgili flaş bir röportaj verdi: “Fenerbahçe ile görüştüm, evet... Ancak henüz bir anlaşma yok. Hâlâ görüşmelerimiz devam ediyor. Türk medyasında yer alan haberler ve daha sonra Hırvat medyasında çıkan haberlerin yüzde 95’i doğruyu yansıtmıyor. Ne kadar maaş alacağım, sözleşme şartları, transfer listesi vs... Yüzde 95’i doğru değil.”
30 MİLYON TARAFTARI VAR
Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Tüm dünyada 30 milyon taraftarı var. Her teknik direktör için ilgi çekici bir spor kulübü. Ancak henüz Fenerbahçe ile bir anlaşma yok. Anlaşma olacak mı, bunu da henüz bilmiyorum. Diğer tüm teklifleri bir kenara koydum. Çünkü, Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer Fenerbahçe ile anlaşamazsam, diğer tekliflere bakacağım.
KOÇ İLE 3 KEZ GÖRÜŞTÜM
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile 3 kez görüştüm. İlk ikisi biraz tanışma gibiydi. Üçüncü görüşmede tüm şartları konuştuk. Kendisi Türkiye’nin en güçlü insanlarından biri. Dinamo Zagreb’li oyuncuların birçoğu çok üst seviyeye çıktı. Ancak kendimle beraber gittiğim yere kesin götürürüm diyeceğim oyuncu yok. Bu konuda Fenerbahçe ile hiç konuşma yapmadık. Tekrar ediyorum; Fenerbahçe ile henüz anlaşma aşamasındayız. Finansal detaylar konusunda henüz anlaşma sağlayamadık.”
Galatasaray ve Arsenal genç stoper için karşı karşıya geldi. İngiliz ve Alman basını, Sarı-Kırmızılı takımın Eray Cömert için ilk teklifi yaptığını yazdı. Şimdi Arsenal'in Basel'li futbolcu için İsviçre kulübüne yapacağı teklif merakla bekleniyor.
Vakıfbank'ta tam 20 kupa kaldıran Gözde Kırdar karantina günlerini ve planlarını AKŞAM'a anlattı: “Sakin ve huşu içinde bir hayatım var. Çalışmak zorunda olan annelere lafım yok ama ben kendi annemi örnek alıyorum. O da öğretmenliği bırakıp, bize bakmış. Kendi çocuğuma bakmak, anneliği doya doya yaşamak istiyorum.”
Hasan Çetinkaya, “Berke'yi kiralamak istiyoruz. Onlar da sıcak bakıyor. Emre Belözoğlu ile konuştuk” dedi. Bu açıklamalarla birlikte Emre'nin Fenerbahçe'deki Sportif Direktörlük görevi de netleşmiş oldu.
Beşiktaş erkek futbol takımıyla 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı alan Vodafone, kadın futbol takımına sponsor olmak için anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı Bjelica net konuştu: “Fenerbahçe'yle görüştüm. Ancak henüz bir anlaşma yok. Diğer tüm teklifleri bir kenara koydum. Çünkü, Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer anlaşamazsam, diğer tekliflere bakacağım.”
Bir yandan sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Mısır basını Karadeniz ekibinin, Zamalek takımında forma giyen 25 yaşındaki Faslı sol açık Achraf Bencharki ile anlaştığını duyurdu.
Premier Lig kulübü Wolverhampton'ın taraftarları transfer gündeminde yer alan Galatasaraylı Luyindama'ya onay verdi.