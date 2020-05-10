Emre'nin en iyi üçü: Hagi, Alex, Muslera

Arda Turan ve Emre Belözoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' kampanyasının düzenlediği etkinlikte buluştu. 'Türk Futbol Tarihinin Unutulmaz Anları' temalı canlı yayın, 'Evde Kal Hareketsiz Kalma'nın Instagram hesabıından gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koronavirüs pandemisi sebebi ile evlere çekildiğimiz şu günlerde başlattığı #EvdeKalHareketsizKalma kampanyası sosyal medya üzerinden etkinliklerine devam ediyor.

Saat 21:00'de, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nu konuk eden etkinlik, Türk futbol tarihimizin unutulmaz anlarını konuştu.

"YAN YANA OYNADIĞIM EN BÜYÜK OYUNCU FENOMEN RONALDO"



Emre Belözoğlu, "Yan yana oynadığım en büyük oyuncu fenomen Ronaldo. Bir oyuncunun ne kadar büyük olduğunu yan yana oynadığında daha iyi anlıyorsun. Yan yana oynadığında başka bir gerçekle karşılaşıyorsun. Karşı karşıya oynamak arasında fark var. Performanslar değişkenlik gösterir çünkü. İlk idmanımda 7-8 kişiyi çalımlayıp gol atmıştı. Hiç unutmuyorum o günü. Bütün takım durup onu alkışladı. Inter benim için önemli bir tecrübeydi.

"GALATASARAY'DAKİ GÜNLERİMİ İNKAR ETMEM"

Ben çocukluğumda Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin bir parçası olarak sahadaki, sokaktaki insanlara hissettirerek yaşamak benim için yeterli. Ben Galatasaray'da geçirdiğim günleri de asla inkar etmem. Bunu açıklarım. Ben bunu es geçersem Fenerbahçeliler asıl o zaman beni sevmez.

"HAGI'YI UNUTURSAK TAŞ OLURUZ"

Hagi'yi unutursak taş oluruz. Bizdeki emeğini unutmam. Alex, Hagi çok büyük oyuncu. Tartışmaya bile gerek yok. Benim gözümde ülkemize gelmiş en büyük oyuncu. Hagi, asker tipte bir oyuncu. Her yere yetişen bir oyuncu. Türkiye tarihinde üç yabancı oyuncu çıkarsam bir numaraya Hagi'yi koyarım. iki Alex, üç ise Muslera. Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde son 2-3 sezondaki yegane faktörlerden biri Muslera'dır.

"FENERBAHÇELİ OLDUĞUMU DİLE GETİRMEKTEN HİÇBİR ZAMAN KAÇINMIYORUM"

Ben Fenerbahçeli olduğumu dile getirmekten hiçbir zaman kaçınmıyorum. Birçok taraftar da bu duyguları içten içe yaşasaydı, bizler bir olmayı en doğru zamanda becerebilen ülkeyiz. Renklerimiz farklı olabilir. İnsanların tepkileri oluyor bize. Biz birbirimizi iyi biliriz. İnsanlar da bizi aslında iyi biliyor."

GÜLDÜREN AZİZ YILDIRIM DİYALOĞU

Arda Turan, Emre Beölzoğlu'na, "Abi hatırlıyor musun? Fenerbahçe'den ayrılıp Atletico Madrid'e geldin. Sabah 06:30'da antrenman var. "'Ah Aykut Kocaman! Ah Aziz Yıldırım!" diye söylene söylene yataktan kalkıyordun." dedi. Emre Belözoğlu'nun, "Bunlar güzel hatıralardı." cevabının ardından ikili arasında gülüşmeler yaşandı.



