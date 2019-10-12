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Emre'den büyük fedakarlık

Emre'den büyük fedakarlık

Doktorlar Emre’ye iğne olması durumunda ilerde sorun yaşayabileceğini söyledi. 39 yaşındaki yıldız ise “Bu maçta olmazsam, ilerisi yok ki” diyerek sahaya çıktı.

AKŞAM

A Milli Takımımızın EURO2020 elemeleri öncesinde kaptan Emre Belözoğlu’ndan önemli bir fedakarlık geldi. Doktorlar sakatlığı bulunan 39 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuna iğne olması durumunda maç sonrasında sorun yaşayabileceğini söyledi.  Emre Belözoğlu ise “Bu maçta olmazsam, ilerisi yok ki” diyerek teknik heyetten forma istedi. Teknik Direktör Şenol Güneş tecrübeli oyuncunun forma isteğini geri çevirmedi. Emre 66 dakika sahada kaldı.

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