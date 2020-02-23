Emre ve Volkan'dan takım arkadaşlarına derdi öncesi mentörlük

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan büyük derbiye sayılı saatler kala sarı-lacivertli takım dış dünya ile kapılar tamamen kapandı.
Yönetim bir yandan, teknik heyet bir yandan takımdaki moral ve motivasyonu üst seviyede tutmak için büyük bir çaba harcarken; Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu da devreye girdi. Antrenmanlarda Altay Bayındır ile yakından ilgilenen Volkan Demirel, Galatasaray derbisinden önce genç kaleciye adeta mentörlük yapıyor.
Galatasaray derbilerinin atmosferini çok iyi bilen Volkan Demirel, Altay Bayındır ile yaptığı görüşmede, "Taraftarımız yanımızda, bizi destekliyor ve bu kez çok daha farklı olacak. Kadıköy'de tarihi bir geleneğimiz var ve bu geleneğimizin devam etmesini sağlayanlardan biri de sen olacaksın, Fenerbahçe tarihine istemediğin bir şekilde geçmeyeceksin. Üzerinde baskı hissetme, rahat ol ve Fenerbahçe'nin Kadıköy gücüne inan, taraftarına güven, konsantrasyonunu son ana kadar en yüksek seviyede tut" dedi.
Volkan Demirel'in yanı sıra Emre Belözoğlu da Galatasaray derbisinden önce adeta bir yönetici gibi sorumluluk almış durumda. Yerli ve yabancı futbolcular ile yakından ilgilenen Emre Belözoğlu, dünkü antrenmandan önce de takıma yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.
(Sporx)
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