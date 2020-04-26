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aksam.com.tr
  • 26 Nisan 2020 Pazar 10:31
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  • 26 Nisan 2020 Pazar 10:31

Emre ve Mert Hakan transferinde Emre devreye girdi

Emre ve Mert Hakan transferinde Emre devreye girdi

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Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Sivas'tan Mert Hakan ile Emre Kılınç için Fenerbahçe resmen harekete geçti. Önümüzdeki sezon Sportif Direktör olacak Emre, Yiğido'nun iki yıldızına, “Gelecek sezon buradasınız beyler. Takımı sizin üzerinize kuracağız” mesajını gönderdi.

Bu sezon beklentileri karşılayamayan ancak gelecek sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, Galatasaray’a yılın transfer çalımını atmak için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler’de bu sezon sonunda futbola nokta koymasına ve kulüpte Sportif Direktörlük pozisyonuna geçmesine kesin gözüyle bakılan kaptan Emre Belözoğlu’nun, ezeli rakip Galatasaray’ın prensipte her konuda anlaştığı Sivasspor’un iki önemli oyuncusu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için bizzat devreye girdiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre yönetimin, yeni teknik direktör belli olana kadar alınması gereken oyuncuları elden kaçırmamak için hızlı davrandığı ve bu doğrultuda da bonservisleri elinde olan Mert Hakan ile Emre Kılınç’ın transferlerini bitirmek adına Emre’yi devreye soktuğu belirtildi.

Bizzat telefonla aradı

Tecrübeli oyuncunun, iki oyuncuyu bizzat telefonla aradığı ve Sarı-Lacivertli formayı giymeleri adına ikna edici bir konuşma yaptığı belirtildi. Emre Bölezoğlu’nun, Yiğido’nun iki önemli silahına, “Gelecek sezon buradasınız beyler. Yeni bir oluşum olacak ve sizin gibi yerli ve genç kaliteli oyunculardan kadro yapacağız. Bu kadronun en önemli parçaları olarak takımı sizin üzerinize kuracağız” dediği öğrenildi.

(Fanatik)

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