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aksam.com.tr
  • 18 Kasım 2020 Çarşamba 19:47
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Emre Sakçı'ya memleketi İzmir'de coşkulu karşılama

Emre Sakçı'ya memleketi İzmir'de coşkulu karşılama

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AA

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde üst üste Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı, memleketi İzmir'e geldi.

Başarılı sporcu, Adnan Menderes Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporcular ve yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı. 15 Kasım'da 23. yaşını kutlayan Emre Sakçı için burada doğum günü pastası kesildi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, yaptığı açıklamada, Emre Sakçı'nın milli kahraman ve yükselen bir değer olduğunu belirterek, "Emre'den sonra gelen gençlerimiz var. Çok ciddi kotalar alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Türkiye'yi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edeceğiz. Emre de bizim bayrağımızı göndere çektirip, marşımızı dinletecek. Çok gururluyuz çünkü dünya rekorları, Avrupa rekorları, daha iyileri de gelecek. Emre'nin bütün gençlere örnek bir hali var. Dünyaya mesajını veren bir Türk yüzmesi herkesi bekliyor." diye konuştu.

Emre Sakçı da önünde daha güzel günler olacağına inandığını belirterek, "Alttan gelen kardeşlerimle berabere başarıları destekleyerek, Türk yüzmesini bir gelenek haline getireceğiz inşallah. O yolda emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başarılı yüzücünün antrenörü Türker Oktay ise olimpiyat hedefleri olduğunu dile getirerek, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Uluslararası Yüzme Ligi'ne bu amaç doğrultusunda katıldıklarını anlattı.

Pandemi nedeniyle uzun süre organizasyon yapılmadığını hatırlatan Oktay, "Emre de kendi durumunu görmüş oldu. Dünyanın en iyi yüzücüleriyle birkaç kez karşılaştı. Bizim için çok güzel bir test yarışı oldu. Bundan sonra tamamen olimpiyat oyunlarına odaklanacağız. Oraya en iyisini yapmak için gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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