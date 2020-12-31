Emre Sakçı'ya büyük gurur

Dünyanın en prestijli yüzme internet sitelerinden "SwimSwam" tarafından verilen 2020 Swammy Ödülleri sahiplerini buluyor.
Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde kısa kulvar Avrupa rekorları kıran ve birçok yarış kazanan Emre Sakçı, "Yılın en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü" ödülüne layık görüldü.
2020 Swammy Ödülleri'nde ulusal gelişim ödülünün sahibi de Türkiye olmuştu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın yılbaşı özel programı kapsamında kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.
PFDK tarafından 5 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası, Tahkim Kurulu tarafından 4 maça düşürüldü.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni yıl mesajı yayımladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni yıl mesajı yayımladı.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe idmanı sırasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
• "Transfer konusunda pozisyon söylemek doğru olmaz ama kadronun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Belki duruma göre hoca ile görüşüp transfer yapabiliriz. Bu hafta belirleyici olacak."
• "Transfer limitleri kulüplere bildirildi. Şu an transfer limitlerinde artıdayız. Ufak bir hareket alanımız var."
• "UEFA ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Önümüzdeki sene için bu limitlerle bu şekilde devam ederse UEFA tarafıyla ilgili bir sıkıntı görünmüyor. Zaten gerçekten hem UEFA hem TFF limitleri arasında kıyaslama yaparsak bizi zorlayan kısmı biraz TFF limitleri."