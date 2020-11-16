Emre Sakçı'dan bir zafer daha

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki yarışta 56.51'lik derece elde eden 23 yaşındaki yüzücü, ABD'li Will Licon'ın 0.56 saniye önünde ilk sırayı aldı.
Uluslararası Yüzme Ligi'nde final yarışları, 21-22 Kasım'da yapılacak.
Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı çalışmalarla sürdürdü.
18 Kasım'da deplasmanda Macaristan ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı Yarın Kosova ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tolunay Kafkas, "Avusturya maçının verdiği özgüven ile son maçımızı iyi bitirmek istiyoruz” dedi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 23 Mart 2019'daki mali genel kurulda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi kararının bugün mahkeme tarafından iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama, geçen yılki gibi yine milli takım kampında sakatlandı. Başarılı savunmacının durumunun ciddi olduğu ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin yarı finalinde erkekler 100 metre kurbağalama yarışında birinci oldu.