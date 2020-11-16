Emre Sakçı'dan bir zafer daha

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Galatasaray, Kayserispor'a hazırlanıyor Galatasaray, Kayserispor'a hazırlanıyor Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

Milli Takım, Macaristan maçına hazırlanıyor Milli Takım, Macaristan maçına hazırlanıyor 18 Kasım'da deplasmanda Macaristan ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

'Milli Takım'a 2-3 oyuncu verirsek ... 'Milli Takım'a 2-3 oyuncu verirsek ... Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı Yarın Kosova ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tolunay Kafkas, "Avusturya maçının verdiği özgüven ile son maçımızı iyi bitirmek istiyoruz” dedi.

'Tarihi bir karar' 'Tarihi bir karar' Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 23 Mart 2019'daki mali genel kurulda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi kararının bugün mahkeme tarafından iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

G.Saray Luyindama'dan gelen haberle yıkıldı G.Saray Luyindama'dan gelen haberle yıkıldı Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama, geçen yılki gibi yine milli takım kampında sakatlandı. Başarılı savunmacının durumunun ciddi olduğu ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.