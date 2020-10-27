Emre Sakçı'dan 2 birincilik daha

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Ve Abdullah Avcı Trabzonspor'da! İşte yardımcıları... Ve Abdullah Avcı Trabzonspor'da! İşte yardımcıları... Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor... Fenerbahçe mağlubiyetiyle bileti kesilen Eddie Newton'un yerine teknik direktör arayışlarına başlayan Fırtına'da Şota Arveladze, Fatih Tekke ve Abdullah Avcı isimleri üstünde duruluyordu. Bordo-mavililerde yönetim kurulu Abdullah Avcı'da karar kıldı. Avcı'nın yardımcıları da belli oldu.

Erol Bulut ilk kez açıkladı: Onu çok istedik ama alamadık Erol Bulut ilk kez açıkladı: Onu çok istedik ama alamadık Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Erol Bulut, Yunanistan basınına açıklamalarda bulundu. Hellas Verona ile anlaşmak üzereyken Fenerbahçe'den teklif aldığını dile getiren Bulut, Bakasetas'ı isteyip alamadıklarını, Marko Livaja'yla ise hiç ilgilenmediklerini açıkladı.

Anadolu Efes'te koronavirüs vakası Anadolu Efes'te koronavirüs vakası Anadolu Efes Basketbol Takımı kafilesinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Tuchel'in tek hedefi Başakşehir galibiyeti Tuchel'in tek hedefi Başakşehir galibiyeti UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel; Türkiye Ligi şampiyonunu yenerek, grupta durumları için güven kazanmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'de gol krallığı adayları belli oldu Süper Lig'de gol krallığı adayları belli oldu İddaa risk yönetimi, Süper Lig'de gol krallığı oranlarını belirledi.