Emre Sakçı'dan 2 birincilik daha

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda dün 50 metre kurbağalamada birincilik elde eden 22 yaşındaki yüzücü, aynı disiplindeki 100 metre yarışmasını da ilk sırada bitirdi. Emre, 57.17 saniyelik derecesiyle Alman Marco Koch'un 0.09 saniye önünde podyumun zirvesine çıktı.
Milli yüzücü, eleme usulü yapılan 50 metre kurbağalama skins yarışlarında da ilk sırayı aldı. Emre, 25.73'lük derecesiyle finalde yarıştığı ABD'li Caeleb Dressel'a 0.47 saniye fark attı.
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