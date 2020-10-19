Emre Sakçı Macaristan'da kurbağalama stilinde birinci oldu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden 22 yaşındaki milli sporcu, 25.74'lük derecesiyle birinciliği elde etti.
Tokyo'da gelecek yıl düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'ye temsil edecek Emre Sakçı, olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Büyük Britanyalı Adam Peaty'yi geride bıraktı. Peaty, 26.06'lık derecesiyle yarışta ikinci sırada kaldı.
Montero, “Menajerim, Beşiktaş'tan teklif olduğunu söyleyince başka bir seçenek istemedim” dedi.
Rangers ve Kasımpaşa maçlarında yenik duruma düşüp maçı çeviremeyen oyuncularından aynı senaryonun tekrarlanmamasını isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, ilk golün önemini anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, iki golcüsü Falcao ve Diagne ile de özel görüşme yaptı ve rakibin zaaflarını anlattı.
Beşiktaş'taki performansı tartışılan Hırvat stoper, milli takımda da gözden düşmeye başladı. İsveç maçında şans bulamayan Vida, Fransa karşılaşmasında yaptığı hatalarla eleştiri topladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, milli ara sonrası Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başladı. İlk maçında topu ağlarla buluşturan futbolcu, Fenerbahçe'de gol atan ilk Yunan oyuncu olarak tarihe geçti.
Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a Süper Lig'de başarılar diledi.
Sakatlıktan kurtulan ve takımla çalışmalara başlayan Galatasaraylı futbolcu, Alanya maçında forma giyebilmek için Terim'in gözüne bakıyor. Aksi durumda ön liberoda Etebo oynayacak, Belhanda ilk 11'de sahaya çıkacak