Menajerlik şirketinin CEO'su Erik Alonso, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Anlaşma tamamlandı. Emre Mor, Galatasaray'da" ifadelerini kullandı.
Fakat ardından Emre Mor, kişisel Instagram hesabından, "Bu adam kim?" mesajıyla tweeti alıntılayarak bir paylaşım yaptı.
Erik Alonso da Emre Mor'a cevap verdi:
"Emre, benim kim olduğumu anlayacaksın. Celta ile Galatasaray arasındaki başarılı görüşmeleri ben yürüttüm. Sana sadece Galatasaray ile anlaşmak kaldı."
Danimarka'da yıldızı parlayan milli oyuncu, 2016'da Borussia Dortmund'a transfer olmuş ancak fazla forma şansı bulamayınca 2017'de 13 milyon euro karşılığında Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.
Geçtiğimiz sezon 12 resmi maçta forma giyen Emre Mor, A Milli Takım'da 15 maçta 1 gole imza attı.
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