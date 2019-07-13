Emre Mor'dan Galatasaray'a garanti

Genç futbolcu ve menajeri, Sarı-Kırmızılı yönetime en kısa sürede sorunun çözüleceği mesajını iletti.

Galatasaray cephesinden ise konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Sarı-Kırmızılılar, Emre Mor'u transfer edeceklerinin altını çizerken menajerlik şirketini kesinlikle muhatap almayacaklarını vurguladılar.

BONSERVİSİ CELTA'DA

Bu gelişme üzerine Galatasaray Yönetimi'nin bekleyişe geçtiği bildirildi. Sarı- Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre Mor'un transferini çok istiyor. Kariyeri düşüşte olan 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi Celta Vigo'da bulunuyor.

(Takvim)