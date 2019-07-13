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Emre Mor'dan Galatasaray'a garanti

Emre Mor'dan Galatasaray'a garanti

Galatasaray'da Emre Mor transferindeki tıkanıklık ortadan kalkmak üzere. Bir menajerlik şirketi, Emre'nin Galatasaray'a transferinde devre dışı bırakılınca tıkanma yaşanmıştı.

Genç futbolcu ve menajeri, Sarı-Kırmızılı yönetime en kısa sürede sorunun çözüleceği mesajını iletti.

Galatasaray cephesinden ise konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Sarı-Kırmızılılar, Emre Mor'u transfer edeceklerinin altını çizerken menajerlik şirketini kesinlikle muhatap almayacaklarını vurguladılar.

BONSERVİSİ CELTA'DA

Bu gelişme üzerine Galatasaray Yönetimi'nin bekleyişe geçtiği bildirildi. Sarı- Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre Mor'un transferini çok istiyor. Kariyeri düşüşte olan 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi Celta Vigo'da bulunuyor.

(Takvim)

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