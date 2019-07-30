Emre Mor veda etti!

Celta Vigo'yu yakından takip eden Galisya bölgesi gazetelerinden El Desmarque, internet sitesinde verdiği haberde, A Madroa'da sezon öncesi hazırlık kampında olan Celta'da Emre Mor'un bu sabahki antrenmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştığını duyurdu.
Emre Mor'un Celta Vigo'nun futbolcusu olmayı en azından bir sezonluk bırakacağı belirtilirken, Türk futbolcunun satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralık olarak gideceği kaydedildi.
Emre'nin, Galatasaray'a transferinin resmileşmesini beklediği, bugün veya yarın İstanbul'a gideceği iddia edildi.
İspanyol basını, Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'un, bugünkü antrenmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştığını ve Galatasaray'a transferi için bugün veya yarın İstanbul'a gideceğini yazdı.
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Luiz Gustavo'nun kesinlikle Süper Lig'e gelmeyeceği belirtildi.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor'un 2010-2011 sezonu ile ilgili yaptığı başvuruyu reddetti.
Fenerbahçe Kulübü, Barış Alıcı'nın transferi için Çaykur Rizespor ile anlaştı.
WBD Menajerlik CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Radamel Falcao ile ilgili olarak Fransız basınından flaş bir iddia geldi. L'Equipe, Kolombiyalı ismin Galatasaray'a artık çok yakın olduğunu manşetine taşıdı.
Roma, Juan Jesus için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı... Sarı-Lacivertliler, Roma ile sıkı pazarlıkta. Sportif Direktör Damien Comolli başta kiralık istediği Jesus'un bonservisini almak için 5 milyon Euro verdi...