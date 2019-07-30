Emre Mor, Galatasaray'da! Menajerlik şirketinden resmi açıklama yapıldı

WBD Menajerlik CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor'un 2010-2011 sezonu ile ilgili yaptığı başvuruyu reddetti.
Fenerbahçe Kulübü, Barış Alıcı'nın transferi için Çaykur Rizespor ile anlaştı.
WBD Menajerlik CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Radamel Falcao ile ilgili olarak Fransız basınından flaş bir iddia geldi. L'Equipe, Kolombiyalı ismin Galatasaray'a artık çok yakın olduğunu manşetine taşıdı.
Roma, Juan Jesus için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı... Sarı-Lacivertliler, Roma ile sıkı pazarlıkta. Sportif Direktör Damien Comolli başta kiralık istediği Jesus'un bonservisini almak için 5 milyon Euro verdi...
Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı için 25 milyon euro'luk teklifte bulundu.
Manchester City, Beşiktaş'ın ilgilendiği Eliaquim Mangala'yı bedelsiz olarak bırakmaya hazır.