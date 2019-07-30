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  • 30 Temmuz 2019 Salı 15:43
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  • 30 Temmuz 2019 Salı 16:11

Emre Mor, Galatasaray'da! Menajerlik şirketinden resmi açıklama yapıldı

Emre Mor, Galatasaray'da! Menajerlik şirketinden resmi açıklama yapıldı

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WBD Menajerlik CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.

WBD Menajerlik CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.

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