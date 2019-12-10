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Emre Mor dönüyor

Emre Mor dönüyor

Marca Gazetesi, Emre Mor için istenmeyen Noel hediyesi başlığını kullandı. Celta Vigo’ya geri döneceğini yazdı.

AKŞAM

DORTMUND ve Celta Vigo’da adı sorunlu oyuncuya çıkan Emre için Sarı-Kırmızılı taraftarların ‘’Fatih Terim onu tekrar kazanır’’ beklentisi gerçekleşmedi. Büyük umutlarla alınan 22 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon kötü günler geçiren Galatasaray’da kadroya girmekte bile zorlandı. Bu konu ile ilgili Marca Gazetesi, Emre Mor için istenmeyen Noel hediyesi başlığını kullandı. Celta Vigo’ya devre arasında geri döneceğini yazdı. Emre Mor, son olarak Sarı Kırmızılılar’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor’a 2-0 yenildiği maçta 90 dakika forma giydi.

8 MİLYONLUK OPSİYON

Süper Kupa, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 4’ü ilk 11’de olmak üzere 15 maçta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu 518 dakika sahada kalmasına rağmen ne bir gol atabildi, ne de arkadaşlarına asist yapabildi. G.Saray’ın 31 Mayıs 2020 tarihine kadar 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Kiralama bedeli olarak Celta Vigo kulübüne tam 600 bin euro verildi. Emre ise bu sezon 725 bin euro yıllık garanti ücret alıyor.


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