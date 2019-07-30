Emre Mor, Cuma günü Türkiye'ye geliyor

ALINAN bilgilere göre; G.Saray, Celta Vigo’dan Emre Mor’u satın alma opsiyonuyla kiraladı. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun cuma günü İstanbul’da olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Emre Mor’la başa çıkabilecek tek kişi Fatih Terim’dir. Bunu Emre’nin kendisi de biliyor” demişti.
Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı için 25 milyon euro'luk teklifte bulundu.
Listesindeki oyuncularda maliyete takılan Fenerbahçe, 2 yeni ismi gündeme aldı. Çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, PSG'nin göndermek istediği Kamerunlu forvet Choupo Moting ve Leipzig'de forma giyen orta saha Stefan Ilsanker'e yöneldi.
Kara Kartal'ın genç yıldızına İtalyan kulüplerinin ardından bir dünya devi talip oldu. İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastığı ortaya çıktı.
Jailson için tam altı kulüp fiyat sordu, Fenerbahçe hep aynı yanıtı verdi: 12 milyon Euro.
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Audi Cup için Almanya'ya gitmeden önce Marsilya'ya uçtu. Koç, Yanal'ın ısrarla istediği Luiz Gustavo için kulübüyle pazarlık masasına oturdu.
Cimbom, Deniz Türüç’ün bonservisi için Kayserispor ile 3 milyon euro + Ozornwafor’un kiralık verilmesi karşılığı el sıkışmıştı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Belçikalı yıldız Radja Nainggolan'ın Cagliari'ye transfer olacağı iddia edilmişti. Cagliarı kulüp başkanı Guilini, Nainggolan transferi ile ilgili, 'Şu an böyle bir transfer girişimi yok. Bu haberler hayal ürün' açıklamasında bulundu.