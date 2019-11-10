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  3. Emre Kocadağ: Çalınmayan penaltı ve kırmızı kart var!

Emre Kocadağ: Çalınmayan penaltı ve kırmızı kart var!

Emre Kocadağ: Çalınmayan penaltı ve kırmızı kart var!

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, Denizlispor'u 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından hakemlerin yönetimine tepki gösterdi.

Verilmeyen penaltılar olduğunu söyleyen Kocadağ, "Kazandığımız için mutluyuz. Maçtan önemli, bugün başkaları için kolay çalınan düdükler, Beşiktaş karşısında net yazık ki atlandı. Bariz pozisyonlar atlandı. VAR'a bile gidilme ihtiyacı duyulmadı, bununla ilgili üzgünüz. Herkes için adil yönetim istiyoruz. Beşiktaş'a çalınmayan penaltılar var, kırmızı kart var. Bunu kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz, takipçisi olacağız. Önemli olan burada adil yönetim olması, Beşiktaş önemli değil. Bu ligin selameti açısından herkese eşit davranılması lazım" dedi.

İyi bir seri yakaladıklarını belirten yönetici, "Geldiğimizden beri 3 galibiyet var, milli ara var, milli aradan dönüşte de bu seriyi devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


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