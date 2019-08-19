Emre Kılınç'tan transfer açıklaması: Beşiktaş'a gitmek istiyorum

Beşiktaş'ta kritik Sivasspor karşılaşması öncesinde gündem transferdi...
Siyah-Beyazlı yönetim, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Kılınç için Yiğidolar ile masaya oturdu. Kara Kartal, başarılı futbolcu için Kırmızı-Beyazlılar'a, Jeremain Lens artı para teklif etti.
Ancak Hollandalı oyuncu, Beşiktaş'tan ayrılmak istemeyince, Sivasspor 3 milyon Euro talep etti, pazarlıklarda anlaşma sağlanamadı.
Fikret Orman ve kurmayları ise takasta başka bir futbolcu verebileceklerini iletti. Yapılan görüşmeler sonucunda Beşiktaş, Sivas'tan takasta isteyecekleri oyuncuyu beklemeye başladı.
Orta yol bulunacak
Emre Kılınç ise teknik direktör Rıza Çalımbay ile görüştü. Kritik zirvede, genç oyuncunun, "Kariyerim için Beşiktaş'a gitmek istiyorum. Önümde böyle bir fırsat varken, bana izin verin" dediği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde tarafların orta yolu bulması ve transferi sonuçlandırması bekleniyor.
(Fanatik)
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