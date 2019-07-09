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  3. Emre Kılınç'a karşılık Orkan Çınar, Enzo Roco ve Jeremain Lens önerisi

Emre Kılınç'a karşılık Orkan Çınar, Enzo Roco ve Jeremain Lens önerisi

Emre Kılınç'a karşılık Orkan Çınar, Enzo Roco ve Jeremain Lens önerisi

Beşiktaş, başarılı futbolcu Emre Kılınç için Sivasspor’a Orkan Çınar, Enzo Roco ve Jeremain Lens'i önerdi.

Lens'in 2,3 milyon avro alacağının yarısının karşılanmasıyla birlikte bir yıllığına kiralama teklifi yapıldı. Sivasspor'un vereceği cevap bekleniyor.

Öte yandan siyah-beyazlıların Hannover'de forma giyen orta saha oyuncusu Walace Souza Silva ile ilgilendiği iddia edildi. Alman gazetesi Bild'in haberinde siyah-beyazlıların 24 yaşındaki ön libero için önümüzdeki günlerde kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.

Geçmiş olsun Burak

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz sağ ayak beşinci tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu sebebiyle, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi. Tarak kemiğine vida takılan Burak'ın ikinci kamp çalışmalarına yetişmesi bekleniyor.

(Türkiye)

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