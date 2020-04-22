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  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 22:05
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  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 22:08

Emre Kılınç: "Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü"

Emre Kılınç: "Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü"

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Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Emre Kılınç gemileri yaktı... İsmi Galatasaray ile anılan genç futbolcu: "Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü dedi" Kılınç, "Belki de benim için en doğru zaman şu zaman" diyerek Aslan'a adeta yeşil ışık yaktı.

Galatasaray'da, yaşanan koronavirüs salgını sonrasında Emre Kılınç için yaptığı teklifte indirime gitme kararı almıştı. Genç oyuncu Galatasaray iddialarına yanıt verdi.

Sivasspor'da forma giyen başarılı oyuncu Emre Kılınç, hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Emre Kılınç, "Boluspor'da oynarken kulübüm, Galatasaray'la anlaştıklarını söyledi. 'Türkiye'nin en büyük kulübü, benim için zevk' dedim. Maddi konuları falan görüştük. Son anda başkan vazgeçti. Kulüpler anlaşma sağlayamadı herhalde. Galatasaray'da o zamanlar Sneijder, Drogba gibi isimler oynuyordu. Ben bu duyguyu o zaman yaşayamadım. Hiçbir şey için pişman değilim. Belki şans bulamayacaktım. Şu an en doğru zaman." dedi.

"ETİK OLARAK DOĞRU OLMAZ..."

Emre Kılınç,"Bu sezon en çok Galatasaray maçında zorlandık. Kendimizi aciz gibi hissettik, inanılmazlardı. Şu an transfer olacağım takımı açıklayamam, etik olarak doğru olmaz. Her insanın çocukluk hayali var." ifadelerini kullandı.

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Emre Kılınç: ‘Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü‘
Emre Kılınç: ‘Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü‘

Emre Kılınç: ‘Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü‘

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