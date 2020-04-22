Galatasaray'da, yaşanan koronavirüs salgını sonrasında Emre Kılınç için yaptığı teklifte indirime gitme kararı almıştı. Genç oyuncu Galatasaray iddialarına yanıt verdi.
Sivasspor'da forma giyen başarılı oyuncu Emre Kılınç, hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında konuştu.
"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"
Emre Kılınç, "Boluspor'da oynarken kulübüm, Galatasaray'la anlaştıklarını söyledi. 'Türkiye'nin en büyük kulübü, benim için zevk' dedim. Maddi konuları falan görüştük. Son anda başkan vazgeçti. Kulüpler anlaşma sağlayamadı herhalde. Galatasaray'da o zamanlar Sneijder, Drogba gibi isimler oynuyordu. Ben bu duyguyu o zaman yaşayamadım. Hiçbir şey için pişman değilim. Belki şans bulamayacaktım. Şu an en doğru zaman." dedi.
"ETİK OLARAK DOĞRU OLMAZ..."
Emre Kılınç,"Bu sezon en çok Galatasaray maçında zorlandık. Kendimizi aciz gibi hissettik, inanılmazlardı. Şu an transfer olacağım takımı açıklayamam, etik olarak doğru olmaz. Her insanın çocukluk hayali var." ifadelerini kullandı.
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