  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 20 Eylül 2020 Pazar 22:31
  • |
  • Son Güncelleme:

Emre Kılınç: 'Arda ağabey, Fatih hoca bizim için çok önemli'

Emre Kılınç: 'Arda ağabey, Fatih hoca bizim için çok önemli'

Paylaş

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Kılınç, 2-0'lık Başakşehir galibiyeti ardından konuştu.

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçı sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Emre Kılınç değerlendirdi. Herkesin sahada birbiri için savaştığının altını çizen Emre, "Sahada bugün birbiri için mücadele eden bir takım vardı, her geçen gün daha iyi olmaya devam edeceğiz 1 haftada 3. maçımızı oynadık, kolay değil. Biraz geri çekildik ama skor elde etmiştik. Son dakikalar hariç pozisyon da verdik. Daha iyiye gideceğiz. Birbirimiz için savaşıyoruz. Takımda harika bir uyum var. Arda ağabey, Fatih hoca bizim için çok önemli. Yeni transferler sıkıntı yaşamadı, sanki uzun yıllardır hep birlikte oynuyoruz." dedi.

Aslan, şampiyonu ezdi geçti: 0-2

Farklı mevkilerde oynamasını da değerlendiren Emre, "Her mevkide oynayabiliyorum, benim için sorun değil. Önemli olan oynadığım mevkide takıma katkı sağlayabilmek, bunu başarabiliyorsam benim adıma sorun yok." şeklinde konuştu.

Abdurrahim Albayrak: 'Galatasaray'da transfer bitmez'

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Aslan, şampiyonu ezdi geçti: 0-2
Aslan, şampiyonu ezdi geçti: 0-2

Aslan, şampiyonu ezdi geçti: 0-2

Terim'den F.Bahçe temennisi: 'İnşallah devam ettiririz'
Terim'den F.Bahçe temennisi: 'İnşallah devam ettiririz'

Terim'den F.Bahçe temennisi: 'İnşallah devam ettiririz'

Okan Buruk: ‘Pes etmek yok‘
Okan Buruk: ‘Pes etmek yok‘

Okan Buruk: ‘Pes etmek yok‘

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Albayrak: ‘Galatasaray'da transfer bitmez‘
Albayrak: ‘Galatasaray'da transfer bitmez‘

Albayrak: ‘Galatasaray'da transfer bitmez‘

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Galatasaray'da transfer bitmez. Ama bazı hesaplarımız var. Taraftarımızın bunları iyi bilmesi lazım. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz” dedi.

Radamel Falcao, gollerine devam ediyor
Radamel Falcao, gollerine devam ediyor

Radamel Falcao, gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Medipol Başakşehir maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.

Karagümrük, 1 puanı son nefeste kurtardı
Karagümrük, 1 puanı son nefeste kurtardı

Karagümrük, 1 puanı son nefeste kurtardı

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, sahasında ligin yeni ekiplerinden Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma, Karagümrük'ün son dakikada attığı golle 2-2 sona erdi.

Şampiyon Medipol Başakşehir'den kötü başlangıç
Şampiyon Medipol Başakşehir'den kötü başlangıç

Şampiyon Medipol Başakşehir'den kötü başlangıç

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Emre Kılınç: ‘Arda ağabey, Fatih hoca bizim için çok önemli‘
Emre Kılınç: ‘Arda ağabey, Fatih hoca bizim için çok önemli‘

Emre Kılınç: ‘Arda ağabey, Fatih hoca bizim için çok önemli‘

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Kılınç, 2-0'lık Başakşehir galibiyeti ardından konuştu.

Avcı'dan Arda'ya övgü: ‘Sahadaki teknik direktör‘
Avcı'dan Arda'ya övgü: ‘Sahadaki teknik direktör‘

Avcı'dan Arda'ya övgü: ‘Sahadaki teknik direktör‘

Abdullah Avcı, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçta gösterdiği performansla parmak ısırtan Arda Turan için övgü dolu sözler kullandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.