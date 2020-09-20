Emre Kılınç: ‘Arda ağabey, Fatih hoca bizim için çok önemli‘

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçı sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Emre Kılınç değerlendirdi. Herkesin sahada birbiri için savaştığının altını çizen Emre, "Sahada bugün birbiri için mücadele eden bir takım vardı, her geçen gün daha iyi olmaya devam edeceğiz 1 haftada 3. maçımızı oynadık, kolay değil. Biraz geri çekildik ama skor elde etmiştik. Son dakikalar hariç pozisyon da verdik. Daha iyiye gideceğiz. Birbirimiz için savaşıyoruz. Takımda harika bir uyum var. Arda ağabey, Fatih hoca bizim için çok önemli. Yeni transferler sıkıntı yaşamadı, sanki uzun yıllardır hep birlikte oynuyoruz." dedi.
Farklı mevkilerde oynamasını da değerlendiren Emre, "Her mevkide oynayabiliyorum, benim için sorun değil. Önemli olan oynadığım mevkide takıma katkı sağlayabilmek, bunu başarabiliyorsam benim adıma sorun yok." şeklinde konuştu.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Galatasaray'da transfer bitmez. Ama bazı hesaplarımız var. Taraftarımızın bunları iyi bilmesi lazım. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz” dedi.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Medipol Başakşehir maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.
Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, sahasında ligin yeni ekiplerinden Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma, Karagümrük'ün son dakikada attığı golle 2-2 sona erdi.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, sezona kötü bir başlangıç yaptı.
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