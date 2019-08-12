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aksam.com.tr
  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00
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  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00

Emre Kılınç an meselesi

Emre Kılınç an meselesi

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EMRE Kılınç transferinde gaza basıldı. Beşiktaş, orta sahada birçok bölgede oynayabilen 24 yaşındaki solak yetenek için 1 milyon euro+Orkan Çınar teklifinde bulundu.

AKŞAM

Sivasspor cephesi, 1 milyon euronun artırılmasını istiyor. Beşiktaş ise temkinli. Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens’in de yüksek maliyeti düşünülüyor. Siyah-Beyazlılar, bu iki futbolcusundan biriyle yollarını ayırırsa Emre için önerisini yükseltip, transferi sonuçlandırabilir.

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